Tecnologie spaziali in Italia

Mercoledì 10 dicembre, nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, si terrà l’evento “Lo Spazio: valore per le imprese e il territorio”. L’evento fa parte della nona tappa del Roadshow PNRR, promosso dall’Unità di Missione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e si concentrerà sul ruolo delle tecnologie spaziali come leva strategica per la valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è fissato per il 9 e 10 dicembre nella CTE di Matera, in Via San Rocco 1. Mercoledì 10 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà un Workshop di co-creation con quattro tavoli tematici paralleli: Monitoraggio ambientale, Digital Twin, Monitoraggio infrastrutture e Mobilità/Trasporti. I tavoli riuniranno aziende già operative o potenzialmente interessate nell’erogazione di servizi basati su dati satellitari, insieme ai loro utenti finali, per favorire la condivisione di esigenze e opportunità tecnologiche.

L’obiettivo è stimolare la nascita di idee progettuali che possano evolvere in proposte concrete per future call collegate ai bandi ESA. Il sindaco Antonio Nicoletti ha affermato che l’iniziativa conferma la vocazione di Matera verso tecnologia e innovazione e ha auspicato un’attiva partecipazione delle imprese e dei talenti locali. Per partecipare all’incontro del 9 dicembre, è necessario inviare una e-mail a [email protected], mentre per iscriversi ai tavoli di lavoro del Workshop del 10 dicembre è disponibile un apposito link.