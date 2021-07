Le persone, nel duplice ruolo di dipendente aziendale e di consumatore, oggi hanno a disposizione dispositivi e ambienti tecnologici più “umani”, capaci di superare limiti culturali e barriere strumentali. Ma, contestualmente, una nuova sensibilizzazione ha portato i fornitori di tecnologia a maturare una maggiore responsabilità. L’innovazione, infatti, oggi si sviluppa con un occhio di riguardo, nei confronti dell’uomo, dell’ambiente e della società tutta.

Abbattere le barriere tra le persone e la tecnologia è lo scopo ultimo di un’azienda leader come Acer. Già da qualche anno, lo sviluppo dei suoi prodotti ha un solo obiettivo: contribuire a colmare il divario digitale e creare impatti positivi sull’ambiente, sulla governance aziendale e su tutta la filiera di distribuzione dei prodotti.

In particolare, Acer ha attivato diversi programmi rivolti a sensibilizzare tutti gli stakeholder aziendali (clienti, fornitori e partner), con l’obiettivo di realizzare azioni concrete a sostegno dell’ambiente e a supporto alla sostenibilità sociale. Le attività si distribuiscono tra una migliore governance interna in ottica CSR, una supply chain più responsabile, innovazione e servizi sostenibili e la massima attenzione all’ambiente e al sociale. A oggi Acer ha già investito globalmente più di 56 milioni di dollari in progetti di filantropia e coinvolgimento delle community locali.

Come Acer migliora l’usabilità dei propri prodotti

Azioni concrete e nuove tecnologie rispettose dell’ambiente e della società e finalizzate a fornire una user experience più fluida. Piccole innovazioni applicate sulle singole componenti, che insieme forniscono un grande contributo all’”umanizzazione” della tecnologia.

BlueLightShield Pro Eyesafe® emettono circa il 30% in meno di luce blu ad alta energia rispetto agli LCD standard

Prendiamo Acer Vision Care, per esempio, la suite completa per la protezione della vista che migliora la user experience, protegge la vista degli utilizzatori e permette di risparmiare energia elettrica. L’attitudine di Acer a realizzare tecnologia pensata per tutelare l’utilizzatore si manifesta anche con l’utilizzo di specifiche soluzioni antimicrobiche per la superficie dello chassis, il touchscreen, la cover superiore, la tastiera e il touchpad. In particolare, con il rivestimento agli ioni d’argento (Ag+) si riducono ai minimi termini microbi e batteri in aderenza ai protocolli di test JIS Z 2801 e ISO 22196.

Sempre in quest’ottica, da segnalare le funzionalità per il raffreddamento come il sistema LiquidLoop che utilizza l’evaporazione e la condensazione del liquido per dissipare meglio il calore, con effetti benefici in termini di riduzione del rumore e della polvere. Stesso obiettivo per le esclusive AeroBlade. Si tratta di ventole con le alette più sottili del mondo (appena 0,1 mm) che favoriscono un flusso d’aria maggiore e che, grazie alla tecnologia DustDefender, allontanano dal dispositivo polvere e calore.

Ancora in termini di migliore usabilità, oltre all’accesso sicuro al dispositivo via impronta digitale e alla gestione vocale Cortana fornita da Microsoft, i dispositivi Acer propongono nei modelli della linea Predator una tecnologia di tracciamento oculare che permette di controllare il dispositivo addirittura tramite lo sguardo. Infine, anche la suite software Acer Care Center si propone come valido supporto all’utente fornendo un’ampia gamma di servizi, controlli e aggiornamenti per mantenere il dispositivo Acer sempre perfettamente funzionante.