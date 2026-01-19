Tecnologie per la supply chain in Germania

La multinazionale REMIRA, specializzata in tecnologie per la supply chain, presenta una piattaforma digitale per la gestione delle attività doganali nel commercio internazionale. La piattaforma di Remira coordina in modo end-to-end tutto il ciclo di import ed export, integrando classificazioni ufficiali, sdoganamento, gestione dello stoccaggio e comunicazioni automatizzate con autorità e operatori.

Secondo Matteo Sgatti, Chief Sales & Marketing Officer di Remira, le principali criticità della logistica nei porti includono l’aumento dei volumi, la scarsa visibilità operativa, la frammentazione dei sistemi informativi e la complessità delle normative doganali. La piattaforma Remira offre un ambiente unico per gestire in modo integrato le operazioni di import ed export, grazie all’utilizzo di AI e Machine Learning per prevedere i volumi e pianificare i picchi.

La piattaforma integra nativamente codici, classificazioni merceologiche e requisiti normativi aggiornati per ciascun Paese, riducendo errori e velocizzando il processo di sdoganamento. Il sistema applica automaticamente le regole corrette, favorendo interventi rapidi sulle criticità e garantendo uno scambio dati fluido fra tutti gli attori. La digitalizzazione riduce errori, tempi e costi, e la tecnologia Remira offre strumenti per supportare porti e operatori nel percorso verso una logistica più efficiente, trasparente e sostenibile. Il sistema portuale coinvolge migliaia di professionisti diversissimi tra loro, e considerando l’intera filiera che ruota intorno ai principali porti europei, si parla di decine di migliaia di addetti.