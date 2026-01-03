Tecnologie future USA

Tre persone hanno trascorso un tempo cumulativo di 670 giorni con il cervello connesso a un computer, controllando cursori, software CAD e videogiochi solo col pensiero. Nelle stesse settimane, un laboratorio texano ha prodotto 34 topi geneticamente modificati con pelliccia da mammut lanoso, il primo passo verso la resurrezione di una specie estinta. Un ospedale di Philadelphia sta assemblando bioreattori che simulano uteri, pronti per l’approvazione FDA sui neonati prematuri.

Il dispositivo Neuralink è stato impiantato in tre volontari, che hanno accumulato 4.900 ore di utilizzo, con una media giornaliera di 6,5 ore di controllo mentale indipendente. Il dispositivo legge segnali neurali e si ricarica wireless, senza cavo o apertura permanente sul cranio.

Colossal Biosciences ha raccolto 225 milioni di dollari e ha prodotto 34 topi con pelliccia lanosa, identificando i geni per la resistenza al freddo artico. L’obiettivo è di creare un embrione ibrido elefante-mammut entro il 2027, che potrebbe essere utilizzato per (ri)mettere la specie estinta nell’Artico.

Il sistema EXTEND del Children’s Hospital of Philadelphia è un utero artificiale che sembra una sacca amniotica potenziata, con liquido, placenta artificiale, ossigeno e nutrienti. La FDA americana ha discusso della sua approvazione e i test umani potrebbero partire quest’anno.

Università dello Utah e MIT hanno dimostrato protesi con feedback tattile, che permettono di sentire sensazioni vere e proprie attraverso dita artificiali. La stampa 3D può personalizzare il design della protesi in poche ore, rendendo possibile la creazione di protesi personalizzate a costo ridotto.

Gli ascensori spaziali potrebbero diventare realtà grazie al progresso del grafene e dei nanotubi di carbonio, che hanno fatto enormi passi avanti nell’ultimo decennio. La produzione commerciale è partita e la resistenza meccanica è stata verificata, rendendo possibile la creazione di ascensori spaziali più economici e accessibili.

Le cinque tecnologie future menzionate sono già in fase di sviluppo e test, e potrebbero cambiare la nostra vita trai prossimi anni. Queste includono: impianti Neuralink, resurrezione del mammut, uteri artificiali, protesi bioniche e ascensori spaziali.