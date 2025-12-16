Tecnologie emergenti a Napoli

La Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi di Napoli ha concluso tre anni di lavoro con un bilancio molto positivo. Questo polo dedicato alla ricerca e alla sperimentazione delle tecnologie più innovative in ambito creativo e culturale è ospitato presso il Real Albergo dei Poveri. Il direttore generale del Centro competenze Meditech, Angelo Giuliana, ha spiegato che questo è solo l’inizio di un nuovo percorso in cui la Pubblica amministrazione e i partner continueranno a lavorare per trasmettere alla città e investire sulla città dal punto di vista delle tecnologie dell’industria creativa e culturale.

Sono stati realizzati cinque laboratori dotati delle più evolute strumentazioni tecnologiche e di connettività. Il responsabile scientifico del Progetto CTE Infiniti Mondi di Napoli, Giampiero Pepe, ha detto che l’obiettivo principale era creare una casa dove sotto la guida del Comune fosse un reale luogo di innovazione tecnologica al servizio dei cittadini e delle imprese. La Casa delle Tecnologie di Napoli ha lavorato moltissimo e i laboratori sono una chiara dimostrazione di questo, con attenzione particolare ai beni culturali e alla riproposizione in chiave digitale.

Il capo Gabinetto del sindaco di Napoli, Maria Grazia Falciatore, ha affermato che il progetto è molto interessante e porta l’innovazione all’interno degli enti locali. Il progetto ha avuto una proroga e potrà continuare a rimanere a servizio della città. Il successo del progetto ha permesso di garantire una proroga della missione per l’esplorazione delle tecnologie digitali 5G utili alle industrie creative e culturali. Il Comune di Napoli è il capofila del progetto.