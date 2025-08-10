Tecnologie digitali per una sicurezza alimentare efficace

Le tecnologie digitali stanno assumendo un ruolo cruciale nel miglioramento della sicurezza alimentare, trasformando dati e informazioni in azioni concrete lungo l’intera catena di distribuzione.

In un contesto di filiere alimentari sempre più complesse, il progetto FoodSafeR, finanziato dall’Unione Europea, ha unito 19 organizzazioni tra accademie, istituti di ricerca e aziende, con l’obiettivo di sviluppare strumenti digitali innovativi per affrontare i rischi emergenti nella sicurezza alimentare. Questi rischi, che spaziano dalle contaminazioni chimiche a quelle microbiologiche, richiedono un approccio proattivo.

Il progetto ha implementato intelligenza artificiale (IA) e algoritmi di apprendimento automatico per analizzare dati microbiologici e per studiare la contaminazione da micotossine attraverso immagini satellitari. Attraverso l’uso di tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, sono stati analizzati anche dati scientifici e multimediali per identificare segnali precoci di potenziali minacce. Questi approfondimenti hanno portato alla creazione di un quadro di riferimento utile per il monitoraggio e la prevenzione di eventuali rischi.

Un aspetto chiave di FoodSafeR è il DigitalHUB, una piattaforma collaborativa creata per facilitare la condivisione di dati e strumenti tra professionisti del settore. L’HUB, che sarà accessibile nel 2025, offre moduli di formazione e funzionalità basate sull’IA, promuovendo un networking efficace tra i vari attori coinvolti.

I risultati del progetto hanno già trovato applicazione in conferenze del settore e webinar, e la sfida futura sarà aumentare la base utenti e costruire una comunità globale. Con l’evoluzione continua dei megadati, l’importanza dell’IA nella sicurezza alimentare è destinata a crescere, promettendo un sistema più reattivo e resiliente per affrontare le minacce future.