Tecnologia

Tecnologie Digitali e Sicurezza: Difendere l’Europa Oggi

NEWS

In un contesto di rapidi sviluppi tecnologici e crescenti minacce informatiche, l’equilibrio tra innovazione e sicurezza è fondamentale per difendere le democrazie. L’uso crescente di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e cybersicurezza è essenziale per la protezione degli Stati europei, specialmente di fronte a nuove sfide geopolitiche e alla guerra ibrida digitale.

Recentemente si è svolto a Frascati l’evento “Stati generali europei della difesa”, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni europee e nazionali, aziende tecnologiche e attori della difesa. L’obiettivo principale è stato affrontare insieme le emergenti minacce informatiche e la protezione delle infrastrutture critiche, promuovendo la collaborazione transfrontaliera e strategie condivise.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., leader nella digitalizzazione, ha partecipato attivamente all’evento per sottolineare l’importanza di un approccio integrato tra tecnologia e sicurezza. La società ha presentato soluzioni digitali che comprendono cybersicurezza, intelligenza artificiale e protezione delle infrastrutture critiche, mostrando il potenziale della digital transformation nel rafforzare la difesa collettiva.

Durante il panel dedicato alla guerra ibrida digitale e cybersicurezza, l’esperto Andrea Gabardo ha evidenziato l’importanza dell’innovazione digitale nel contrastare le minacce. Ha sottolineato come l’uso di tecnologie avanzate sia cruciale per identificare e neutralizzare attacchi informatici.

La protezione delle infrastrutture critiche, come reti energetiche e telecomunicazioni, è stata evidenziata come centrale per garantire la continuità dei servizi essenziali e la sicurezza pubblica. Le tecnologie digitali sviluppate da Engineering si sono dimostrate fondamentali per mitigare i rischi.

Inoltre, la digitalizzazione in ambito cybersecurity richiede iniziative comuni a livello europeo, promuovendo standard di sicurezza e collaborazioni tra Stati membri. Engineering sostiene attivamente questi progetti per migliorare la resilienza delle istituzioni.

La cooperazione tra pubblico e privato è cruciale per affrontare le complessità delle minacce moderne. Attraverso progetti cofinanziati e scambi di best practices, si mira a costruire una risposta rapida ed efficace alle sfide attuali.

Infine, gli eventi di cybersicurezza rappresentano un’opportunità per monitorare le minacce e sviluppare strategie condivise, con Engineering che rimane impegnata a promuovere soluzioni sempre più sicure per un’Europa resilienti.

