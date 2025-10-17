Tecnologie di soccorso in grotta: innovazioni in Italia

Tre giorni di confronto e formazione hanno coinvolto 56 tecnici di soccorso speleologico, inclusi tre rappresentanti della Delegazione trentina, dal 10 al 12 ottobre. L’Open Day CTS 2025 si è svolto all’interno e all’esterno dell’Antro del Corchia, situato nelle cave di marmo di Stazzema. Questa grotta, tra i complessi carsici più grandi e celebri, con 80 km di cunicoli già mappati, oltre 20 ingressi e una profondità di 1.210 metri, ha fornito un contesto ideale per testare le tecnologie avanzate sviluppate negli ultimi anni dal CNSAS per il soccorso in grotta.

L’iniziativa mirava a raggiungere due obiettivi principali: presentare ai tecnici le innovazioni originate dal lavoro della CTS e permettere loro di testare direttamente queste tecnologie nel contesto sotterraneo, valutandone le prestazioni e le funzionalità operative. Durante l’evento, sono stati mostrati e provati diversi sistemi già operativi e disponibili per le squadre durante le operazioni di soccorso medicalizzato.