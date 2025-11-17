Tecnologia verde per navi: il futuro del trasporto marittimo

Una startup londinese sta proponendo una soluzione innovativa per ridurre l’impatto ambientale del trasporto marittimo, settore responsabile del 3% delle emissioni globali di gas serra. Seabound ha sviluppato un sistema di cattura del carbonio che utilizza calce viva per trasformare i fumi di scarico delle navi in carbonato di calcio innocuo, conosciuto come calcare.

Il nuovo metodo prevede l’inserimento di ciottoli di ossido di calcio all’interno dei camini delle navi, dove assorbono anidride carbonica. Questa reazione chimica produce calcare che può essere conservato in modo sicuro o venduto. Un recente test di tre settimane in mare ha dimostrato che il sistema di Seabound è in grado di catturare il 78% delle emissioni di carbonio di una nave e il 90% dei fumi tossici di zolfo.

Il prototipo della startup è progettato per adattarsi a un container standard, rendendo più semplice l’installazione sulle navi e la sostituzione nei porti. Tuttavia, per scalare il progetto, Seabound ha bisogno di una fornitura costante di calce viva prodotta in modo sostenibile, dato che le tecniche di produzione convenzionali spesso comportano emissioni elevate.

Nonostante le critiche che mettono in dubbio l’efficacia dei sistemi di cattura del carbonio, molti riconoscono che potrebbero essere necessari per raggiungere gli obiettivi climatici. Mentre il settore marittimo cerca di ridurre le sue emissioni, altre aziende stanno sperimentando soluzioni innovative, come le vele moderne e i traghetti elettrici di grandi dimensioni.