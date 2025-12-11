8.2 C
Tecnologia verde a Matera

Tecnologia verde a Matera

Venerdì 12 dicembre, alle ore 15:30, nella Casa delle Tecnologie di Matera, si svolgerà il convegno “La città che respira: rigenerazione urbana e verde pubblico”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Matera. Il convegno sarà un momento di confronto tra professionisti su un tema di grande interesse e attualità, come dichiara il Presidente dell’Ordine Domenico Laviola.

Interverranno il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il Presidente della Federazione degli Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Basilicata Albino Grieco, il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera Pantaleo De Finis e la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera Teresa Bengiovanni. Il tema sarà introdotto e moderato da Carmine Cocca, Consigliere Nazionale CONAF.

Seguiranno gli interventi di Barbara Negroni, che parlerà di professioni e competenze, e di Saverio Basile, che relazionerà sul Piano del Verde e il censimento del patrimonio arboreo. Interverranno anche Tony Sagaria, su progettazione e materiali per lo spazio pubblico, e Paola D’Antonio, che parlerà di rigenerazione urbana e casi studio.

La tavola rotonda sarà dedicata a un momento di confronto tra i professionisti del settore, con la partecipazione di Sergio Gallo, Direttore di Alberitalia, Alberto Patruno, Direttore Generale di Assoimpredia, Saverio Basile, Comune di Matera, e Antonio Bernardoni e Nicola Sacco di AIPIN. Le conclusioni saranno affidate a Domenico Laviola, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Matera.

