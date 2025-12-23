Tecnologia sanitaria Italia

Un momento di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario si è svolto per approfondire i temi cruciali legati all’innovazione, alla sostenibilità e all’evoluzione dei modelli di cura nel panorama italiano, noto come “Health Data Revolution”. L’evento è stato organizzato e presentato da Federated Innovation @MIND e Motore Sanità, in collaborazione con Bracco e CDI Centro Diagnostico Italiano.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di Bracco e del CDI, realtà leader che investono nello sviluppo di soluzioni diagnostiche avanzate e nella promozione di un ecosistema sanitario fondato su prevenzione, ricerca, tecnologia e valore per il paziente. Sono stati trattati concetti come il valore del distretto MIND come ecosistema capace di connettere ricerca, industria e istituzioni, e il valore dei dati sanitari, la tutela della privacy, il consenso informato e la responsabilità etica.

Gli esperti del settore si sono dati appuntamento alla Cascina Triulza all’interno del distretto MIND – Milano Innovation District. Fabrizio Grillo, Presidente di Federated Innovation @MIND, ha portato il suo messaggio sull’impegno di Bracco e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Il Senatore Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione, ha affermato che i dati sono fondamentali per chi si occupa di salute.

L’onorevole Gian Antonio Girelli, Membro XII commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, ha evidenziato il lavoro di squadra per raggiungere le sfide della sanità nazionale. Alessandro Maiocchi, Innovation Hub Bracco, ha presentato il modello del Gemello digitale, una vera rivoluzione in sanità. Altri interventi sono stati tenuti da Francesca Ieva, Associate Head, Health Data Science Centre, Human Technopole, Paola Testori Coggi, Ambassador Future of Health Federated Innovation @MIND, e Sergio Papa, Advisor Ricerca CDI.