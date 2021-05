Correva l’anno 2001 e la Pirelli lanciava il famoso Run Flat, il pneumatico che continuava a dare la possibiliità di viaggiare anche se bucato. Da allora sono state prodotte 70 milioni di queste super gomme e oggi per i futuri sistemi di guida autonoma, la tecnologia Run Flat potrà giocare un ruolo importante nel consentire il controllo del veicolo in caso d’emergenza, permettendo ai sistemi di governare l’auto in sicurezza.

“In questi 20 anni – spiegano alla Pirelli – i nostri ingegneri hanno sviluppato oltre mille modelli di pneumatici con la tecnologia Run Flat, che consente di proseguire la marcia per 80 chilometri a una velocità massima di 80 km/h e sostituire il pneumatico forato nella massima sicurezza. Una soluzione adottata da molte case auto che hanno richiesto pneumatici Run Flat in primo equipaggiamento sulle proprie auto nuove, quali ad esempio: Audi, BMW, Mercedes-Benz e Alfa Romeo. Nel corso di questo periodo, Pirelli ha prodotto più di 70 milioni di pneumatici dotati di questa tecnologia, tra estivi, invernali e quattro stagioni, alcuni dei quali sono stati montati sulle auto più prestigiose e performanti degli ultimi tempi tra la quasi totalità della gamma BMW e Mini, una buona parte di quella Mercedes, l’Alfa Romeo Giulia, Audi Q5 e Q7”.