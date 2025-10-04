Tecnologia robotica in ortopedia: il caso di Guido a Napoli

Guido, un ex anestesista e appassionato di tennis, si è trovato in difficoltà a causa di un’artrosi avanzata al ginocchio. A 77 anni, il dolore era talmente forte che lo costringeva a fermarsi durante la camminata. Riconoscendo la gravità della situazione, Guido si è rivolto al professor Giovanni Balato, ortopedico di fiducia, per ricevere aiuto.

L’approccio iniziale prevedeva di evitare interventi chirurgici, poiché Balato temeva che la protesi potesse compromettere la sua carriera agonistica. Dopo vari tentativi, come infiltrazioni e terapie con cellule staminali, si è deciso per un intervento con una protesi monocompartmentale, poiché il dolore era localizzato in un’area specifica del ginocchio.

Un aspetto cruciale dell’intervento è stato l’uso di MAKO, una piattaforma robotica che ha consentito un’operazione mininvasiva e precisa. Secondo Balato, l’accuratezza in ortopedia è fondamentale e un errore di pochi millimetri può influenzare negativamente il recupero. L’intervento, pur essendo complesso, ha garantito una stabilità ottimale della protesi.

Grazie alla tecnologia, Guido ha recuperato rapidamente e il giorno dopo l’operazione era già in piedi senza dolore. Tuttavia, Balato ha monitorato il suo recupero, preoccupato che il ritorno all’attività potesse portare a complicazioni.

Attualmente, Guido ha ripreso a fare sport, alternando fisioterapia e nuoto, con l’obiettivo di giocare a tennis e partecipare ai campionati italiani Over 80. Balato sottolinea che, sebbene non possa intraprendere attività nuove, potrà tornare a giocare come prima.