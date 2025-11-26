Tecnologia per un Ringraziamento sicuro in America

La settimana del Ringraziamento è un momento in cui i cuochi casalinghi di tutta l’America si rendono conto dell’arduo compito che li aspetta. Secondo il Pew Research Center, oltre il 90% delle persone negli Stati Uniti celebra la festività incentrata sul cibo e 1 persona su 4 partecipa ai pasti con più di 10 persone.

Per garantire un pasto del Ringraziamento sicuro e delizioso, gli esperti nazionali di sicurezza alimentare consigliano di utilizzare alcuni elettrodomestici e ausili da cucina essenziali. Tra questi, un termometro digitale per carne è fondamentale per garantire che il tacchino arrosto e altri piatti raggiungano una temperatura di 165 gradi Fahrenheit per eliminare il rischio di malattie di origine alimentare.

Inoltre, è importante utilizzare taglieri con codice colore per evitare la contaminazione incrociata dei germi, coltelli affilati per prevenire incidenti e padelle robuste per togliere il tacchino caldo dal forno in sicurezza. Un timer di cottura è anche essenziale per assicurarsi di riporre gli avanzi entro due ore e prevenire la crescita di batteri che possono causare malattie.

Infine, quando si conservano gli avanzi, è importante metterli in contenitori poco profondi e misurarli per assicurarsi che non raggiungano più di 5 centimetri di profondità, in modo da garantire che gli alimenti si raffreddino rapidamente e completamente nel frigorifero.