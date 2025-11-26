13 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Tecnologia

Tecnologia per un Ringraziamento sicuro in America

Da stranotizie
Tecnologia per un Ringraziamento sicuro in America

La settimana del Ringraziamento è un momento in cui i cuochi casalinghi di tutta l’America si rendono conto dell’arduo compito che li aspetta. Secondo il Pew Research Center, oltre il 90% delle persone negli Stati Uniti celebra la festività incentrata sul cibo e 1 persona su 4 partecipa ai pasti con più di 10 persone.

Per garantire un pasto del Ringraziamento sicuro e delizioso, gli esperti nazionali di sicurezza alimentare consigliano di utilizzare alcuni elettrodomestici e ausili da cucina essenziali. Tra questi, un termometro digitale per carne è fondamentale per garantire che il tacchino arrosto e altri piatti raggiungano una temperatura di 165 gradi Fahrenheit per eliminare il rischio di malattie di origine alimentare.

Inoltre, è importante utilizzare taglieri con codice colore per evitare la contaminazione incrociata dei germi, coltelli affilati per prevenire incidenti e padelle robuste per togliere il tacchino caldo dal forno in sicurezza. Un timer di cottura è anche essenziale per assicurarsi di riporre gli avanzi entro due ore e prevenire la crescita di batteri che possono causare malattie.

Infine, quando si conservano gli avanzi, è importante metterli in contenitori poco profondi e misurarli per assicurarsi che non raggiungano più di 5 centimetri di profondità, in modo da garantire che gli alimenti si raffreddino rapidamente e completamente nel frigorifero.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Elodie incanta il pubblico a Messina
Articolo successivo
Teatro a Roma per crescere insieme
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.