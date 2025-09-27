Tecnologia oncologica in Basilicata: innovazioni e prevenzione

Le terapie oncologiche stanno diventando sempre più efficaci e meno invasive, ma resta fondamentale investire nella prevenzione per contenere la malattia nelle fasi iniziali. Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, ha sottolineato l’importanza della prevenzione durante il Forum Salute a Matera, evidenziando che ridurre l’incidenza dei tumori è cruciale, specialmente in una società in invecchiamento.

Latronico ha messo in guardia sui costi crescenti delle cure oncologiche, che rischiano di creare disparità nell’accesso alle terapie. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino al 40% dei tumori è evitabile attraverso l’intervento su fattori di rischio modificabili. La Regione Basilicata sta quindi puntando su campagne di sensibilizzazione per migliorare gli stili di vita e sta intensificando gli screening per l’individuazione precoce dei tumori. Attualmente sono attivi programmi come la mammografia e il Pap-test, e sono stati avviati screening per il tumore alla prostata e quello del polmone.

Per garantire che le cure oncologiche siano un diritto per tutti, Latronico ha ribadito la necessità di investire nella ricerca e nell’accesso equo alle terapie, superando le barriere economiche e sociali. Ha poi segnalato i progressi tecnologici in oncologia, che hanno avuto un impatto significativo sulla gestione del paziente. Il progetto Tecnocrob, in particolare, mira a migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche dell’Istituto Crob di Rionero in Vulture, potenziando la diagnostica avanzata e introducendo attrezzature all’avanguardia per garantire cure di alta specialità.