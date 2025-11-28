Tecnologia italiana per cybersecurity avanzata

La cybersecurity è al centro della collaborazione tra Telsy e Fortinet, che hanno avviato una partnership tecnologica per offrire a imprese e Pubblica Amministrazione soluzioni di rete avanzate e resistenti alle minacce quantistiche. La soluzione integrata utilizza la tecnologia Quell-X Quantum Key Distribution di Telsy, sviluppata in collaborazione con la sua controllata QTI, per abilitare VPN sicure contro le minacce quantistiche.

La connessione VPN a prova di futuro, realizzata grazie a un’integrazione conforme agli standard ETSI con i firewall di nuova generazione FortiGate, è in grado di proteggere i dati critici delle organizzazioni dalle minacce emergenti legate al calcolo quantistico. L’integrazione tra le tecnologie di Telsy e Fortinet consente di generare e distribuire chiavi crittografiche quantistiche e di utilizzarle per proteggere la riservatezza e l’integrità dei dati, oggi e in futuro.

Grazie alle funzionalità quantum-safe nativamente integrate in FortiOS, la soluzione è progettata per un’implementazione plug-and-play semplice e immediata, accelerando i tempi di attivazione e riducendo i rischi di integrazione. L’Open Ecosystem di Fortinet è uno dei più grandi ecosistemi di cybersecurity del settore e il programma Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner riunisce una comunità di partner tecnologici globali leader di mercato per offrire ai clienti soluzioni integrate che garantiscono una sicurezza completa ed end-to-end.

La collaborazione tra Telsy e Fortinet rappresenta un passo concreto nella costruzione di un ecosistema di sicurezza sempre più integrato e resiliente, portando la tecnologia quantistica in una piattaforma globale e contribuendo a una cybersecurity che non si limita a difendere ma abilita la trasformazione digitale del futuro. Con questa iniziativa, TIM Enterprise, Telsy e Fortinet promuovono un modello di cybersecurity integrata e pronta al futuro, dove cloud, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche convergono per garantire la sicurezza dei dati e la trasformazione digitale.