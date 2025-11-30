Tecnologia Italia: sicurezza urbana e innovazione

La Città di Torino ha partecipato al Forum PA Sicurezza di Roma, una manifestazione dedicata all’innovazione delle amministrazioni del comparto della difesa militare e civile, della sicurezza, del soccorso pubblico e della legalità. L’Assessore alla Legalità e Sicurezza, Sistemi Informativi e Cybersecurity, Marco Porcedda, ha rappresentato la Città di Torino alla seconda edizione di questo evento, che si è focalizzata sull’esplorazione di come le tecnologie emergenti e dirompenti possano essere integrate nella governance di processi complessi e interconnessi.

L’obiettivo è indagare come l’innovazione possa potenziare la capacità delle amministrazioni di affrontare con efficacia, tempestività e consapevolezza le sfide contemporanee, in contesti sempre più interdipendenti e ad alta criticità. Nel panel “Come incrementare l’output della Difesa”, l’assessore Marco Porcedda ha spiegato quali sono i progetti e le strategie della Città di Torino per l’implementazione di soluzioni di analisi dei dati in tempo reale per potenziare anche la sicurezza urbana.

Porcedda ha sottolineato che “non viviamo più in una società ‘Data driven’, ma in una società ‘data embedded’ e siamo ancora più obbligati ad utilizzare i dati per prendere decisioni informate e oggettive, al fine di prevenire alcuni fenomeni e migliorare la gestione della sicurezza urbana in modo proattivo”. L’obiettivo rimane quello di semplificare l’accesso ai dati e la loro gestione analitica, e in questo un Digital twin multilayer può consentire un monitoraggio in tempo reale delle situazioni critiche, ma anche di coordinare le operazioni e inviare risorse dove necessario.

Tra i temi trattati anche quello delle nuove infrastrutture tecnologiche urbane e dell’Intelligenza Artificiale a supporto delle Forze dell’Ordine. L’assessore Porcedda ha affermato che “grazie al collegamento delle telecamere, rileviamo le targhe dei veicoli per monitorare il traffico e la sicurezza stradale” e che “la Polizia Locale verifica bollo, assicurazione, sanzioni ZTL e segnalano veicoli sospetti o rubati”. Inoltre, sono stati attivati progetti come il laboratorio di innovazione Lab IoT/IoD e “IoTorino”, che utilizzano la sensorizzazione diffusa per raccogliere dati sulla mobilità e l’ambiente.