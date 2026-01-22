Tecnologia Italia: intelligenza artificiale nell’audit

L’avvento di tecnologie digitali avanzate e dell’intelligenza artificiale sta modificando le modalità di svolgimento dell’audit, le competenze richieste e l’organizzazione del lavoro dei revisori. La nuova monografia “Gli impatti dell’evoluzione tecnologica sull’attività di revisione” presentata da Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, evidenzia come le società di revisione stiano rimodulando la composizione dei propri team, introducendo nuove professionalità con competenze digitali, di programmazione e di data analytics.

Il documento sottolinea che è in atto una trasformazione dell’attività del revisore, che è chiamato a comprendere il funzionamento dei sistemi tecnologici usati dalle aziende, valutare l’affidabilità e la gestione dei dati, interagire con le strutture IT e interpretare output sempre più complessi, compresi quelli prodotti da applicazioni di intelligenza artificiale. Ciò ha portato alla nascita all’interno delle società di revisione di centri di eccellenza tecnologica a supporto dei team di audit, composti da professionisti specializzati nell’estrazione e nell’analisi dei dati.

La monografia sottolinea come questa evoluzione richieda ingenti investimenti non solo in strumenti digitali, ma soprattutto nel capitale umano. Le società di revisione stanno agendo su due direttrici parallele: l’assunzione di nuovi profili con competenze Stem e il forte potenziamento dei programmi di formazione continua, con focus su data analytics, automazione e intelligenza artificiale.

Gli investimenti sono guidati dalla consapevolezza che le nuove tecnologie rappresentano una leva strategica anche con riferimento alla qualità della revisione. Il documento di Assirevi emerge che il loro utilizzo consente di studiare una più estesa quantità di dati, di identificare anomalie e rischi con maggiore tempestività e di selezionare in modo più efficace le transazioni da sottoporre ad analisi approfondita, rafforzando così le basi del giudizio professionale che il revisore è chiamato a esprimere.

Fra le tecnologie emergenti si sta facendo strada gradualmente anche l’intelligenza artificiale, in particolare i sistemi di natural language processing e gli algoritmi di machine learning. Questi strumenti possono supportare il revisore nell’individuazione di aree critiche, nella valutazione della coerenza delle informazioni finanziarie e nella formulazione di giudizi più informati.

Gli impatti dell’intelligenza artificiale nell’ambito della revisione non si esauriscono nel suo utilizzo a supporto delle attività di audit, ma si estendono anche alla necessità per il revisore di valutare le modalità con le quali le imprese adottano e governano tali applicazioni nei propri processi. Il revisore sarà pertanto chiamato a valutare con la giusta attenzione anche la governance dei dati e dei modelli di IA adottati dalle organizzazioni sottoposte a revisione.