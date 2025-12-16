Tecnologia Italia: 5 tendenze cybersecurity

Il 2025 sta per concludersi e si sta avvicinando il nuovo anno, che promette di portare nuove sfide e opportunità. L’azienda Rubrik, specializzata in sicurezza e operazioni di intelligenza artificiale, ha individuato cinque tendenze chiave che modelleranno la cybersecurity nei prossimi mesi.

Il CTO Arvind Nithrakashyap e il VP Italy, Spain & Portugal Alessio Stellati forniscono la loro prospettiva sulle tendenze globali e italiane. Una delle principali sfide sarà il recupero e la resilienza, poiché l’intelligenza artificiale accelera il ritmo degli attacchi e amplia la superficie di attacco. Sarà fondamentale adottare una mentalità basata sul presupposto della violazione e dare priorità alla garanzia dell’integrità e del recupero dei dati.

Un’altra tendenza sarà l’identity security, poiché la crescita delle identità non umane nell’era dell’AI diventerà una vulnerabilità critica. La gestione sicura e governata delle identità diventerà ancor più critica dell’infrastruttura dei dati che protegge. Inoltre, la grande proliferazione dell’AI richiederà una rinascita della governance e investimenti immediati e mirati per portare in produzione gli agenti in modo sicuro.

La convergenza necessaria sarà un’altra tendenza, poiché il caos multi-cloud impone un piano di controllo unificato. Le organizzazioni dovranno consolidare il controllo sotto un piano unificato, riconoscendo che l’identità è il fulcro centrale dell’intero ambiente dati multi-cloud. In Italia, l’attenzione sarà focalizzata sulla credibilità dell’AI, poiché la perdita di credibilità nei sistemi di AI potrebbe rivelarsi più dannosa di un attacco ransomware. Le organizzazioni dovranno investire in soluzioni che garantiscano la visibilità e la reversibilità delle azioni degli agenti AI.