13.2 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Tecnologia

Tecnologia Italia: 5 tendenze cybersecurity

Da stranotizie
Tecnologia Italia: 5 tendenze cybersecurity

Il 2025 sta per concludersi e si sta avvicinando il nuovo anno, che promette di portare nuove sfide e opportunità. L’azienda Rubrik, specializzata in sicurezza e operazioni di intelligenza artificiale, ha individuato cinque tendenze chiave che modelleranno la cybersecurity nei prossimi mesi.

Il CTO Arvind Nithrakashyap e il VP Italy, Spain & Portugal Alessio Stellati forniscono la loro prospettiva sulle tendenze globali e italiane. Una delle principali sfide sarà il recupero e la resilienza, poiché l’intelligenza artificiale accelera il ritmo degli attacchi e amplia la superficie di attacco. Sarà fondamentale adottare una mentalità basata sul presupposto della violazione e dare priorità alla garanzia dell’integrità e del recupero dei dati.

Un’altra tendenza sarà l’identity security, poiché la crescita delle identità non umane nell’era dell’AI diventerà una vulnerabilità critica. La gestione sicura e governata delle identità diventerà ancor più critica dell’infrastruttura dei dati che protegge. Inoltre, la grande proliferazione dell’AI richiederà una rinascita della governance e investimenti immediati e mirati per portare in produzione gli agenti in modo sicuro.

La convergenza necessaria sarà un’altra tendenza, poiché il caos multi-cloud impone un piano di controllo unificato. Le organizzazioni dovranno consolidare il controllo sotto un piano unificato, riconoscendo che l’identità è il fulcro centrale dell’intero ambiente dati multi-cloud. In Italia, l’attenzione sarà focalizzata sulla credibilità dell’AI, poiché la perdita di credibilità nei sistemi di AI potrebbe rivelarsi più dannosa di un attacco ransomware. Le organizzazioni dovranno investire in soluzioni che garantiscano la visibilità e la reversibilità delle azioni degli agenti AI.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici Italia
Articolo successivo
Pio e Amedeoenkutраста italiana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.