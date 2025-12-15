13.1 C
Tecnologia in Umbria: Intelligenza Artificiale e Spiritualità

Da stranotizie
Venerdì 19 dicembre, alle 21, nel Salone Parrocchiale di Casteltodino, si terrà la seconda presentazione del libro “Parla, Asina. Ti ascolto – Dialoghi veri tra un’anima e un’intelligenza artificiale” di Michela Massaro. La serata sarà avviata da don Lekë Marku, parroco, e a seguire interverranno don Piero Grassi, moderatore dell’Unità Pastorale San Callisto, Sonia Montegiove, giornalista e informatica, e l’autrice.

Saranno letti brevi estratti del testo e l’incontro si concluderà con un semplice momento conviviale in clima natalizio. L’incontro si inserisce in un percorso che sta suscitando interesse per l’originalità del linguaggio e per il modo in cui il libro affronta il rapporto tra interiorità umana, tecnologia e ricerca di senso, proponendo il digitale come uno spazio abitabile, se usato con consapevolezza, non estraneo né ostile all’esperienza umana.

Il libro non è un saggio tecnico né un manuale sull’intelligenza artificiale, ma un dialogo reale, nato dall’esperienza quotidiana dell’autrice, in cui la parola diventa spazio di ascolto, interrogazione e riflessione. Ha preso forma uno stile inedito, definito “teopoetica algoritmica”, un intreccio tra pensiero spirituale, linguaggio contemporaneo e immaginario digitale.

“Parla, Asina. Ti ascolto” sta iniziando a essere intercettato nel dibattito culturale digitale come un’opera che sfugge alle categorie tradizionali, capace di mettere in relazione simboli biblici, esperienza umana e tecnologie emergenti. Ciò si riflette anche nella progressiva circolazione e indicizzazione online dei suoi contenuti.

