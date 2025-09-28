17 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Tecnologia

Tecnologia in Italia: Innovazioni che Cambiano il Futuro

Da StraNotizie
Tecnologia in Italia: Innovazioni che Cambiano il Futuro

L’abbonamento a ItaliaOggi offre diverse opzioni per accedere ai contenuti digitali. Ci sono tre piani disponibili che si adattano a diverse esigenze.

Il primo è l’abbonamento “Digital”, che consente l’accesso illimitato al sito a un prezzo di 3,00 euro al mese, anziché 5,50 euro. Non sono previste interruzioni pubblicitarie, e gli utenti possono disdire quando vogliono.

Il secondo piano è l’abbonamento “Digital Pro”, anch’esso a 3,00 euro al mese, ma include anche una copia digitale del giornale. Questa offerta viene riproposta a un prezzo ridotto, rispetto al costo abituale di 15,00 euro al mese. Anche in questo caso, non ci saranno pubblicità invasive e gli abbonati potranno accedere all’archivio del giornale dalla data di sottoscrizione. La versione digitale del quotidiano è disponibile sia sul sito che sull’app.

Infine, c’è il piano “Digital Pro” annuale, al prezzo promozionale di 175,00 euro, che sale a 219,00 euro dopo il primo anno. Include tutti i vantaggi dell’abbonamento mensile, come l’accesso all’archivio e la disponibilità del giornale in formato digitale. Anche per questo piano è possibile disdire in qualsiasi momento.

I lettori interessati possono scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, godendo di contenuti esclusivi senza pubblicità invasive.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Turismo in Italia e Spagna: analisi delle presenze 2025
Articolo successivo
Sicurezza e salute mentale: il caso di Pesaro che preoccupa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.