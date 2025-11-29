Tecnologia in Grecia: WMF Roadshow a Salonicco

La 5ª edizione della tappa greca del WMF International Roadshow a Salonicco si è conclusa con un grande successo di partecipazione e networking. L’evento, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco, ha registrato una forte affluenza e ha confermato il valore di WMF We Make Future nell’accelerare la collaborazione globale.

Tre startup – Doitforme, Wasty e BuildingHow Team – si sono aggiudicate un posto alla Fiera Internazionale su AI, Tech e Digital Innovation. La giuria, composta da esponenti di spicco del settore, ha selezionato i tre progetti che voleranno al WMF, entrando di diritto nel network globale della Fiera Internazionale. Doitforme è stata premiata per la sua piattaforma AI-driven di marketing automation, Wasty per la soluzione AI che ottimizza le operazioni dei QSR e riduce lo spreco alimentare, e BuildingHow Team per la sua piattaforma Construction 4.0 per la progettazione antisismica 6D Digital Twin.

Una menzione speciale è stata assegnata a Pace Sports, la piattaforma all-in-one dedicata al mondo degli sport di endurance che migliora l’esperienza di gara e la gestione eventi grazie all’AI. Le tre startup vincitrici potranno ora capitalizzare questa vittoria accedendo alle opportunità del World Startup Fest durante il WMF, beneficiando di spazi espositivi, incontri B2B con investitori internazionali e visibilità sul palco principale dell’innovazione mondiale.

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF, ha espresso grande soddisfazione per la crescita della tappa greca, sottolineando che il WMF non è solo un evento, ma una piattaforma globale che connette ecosistemi diversi e accelera l’innovazione bidirezionale. La qualità dei progetti e il successo della partecipazione hanno ricevuto l’elogio unanime delle autorità presenti, che hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra tecnologia e sviluppo territoriale.