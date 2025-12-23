Tecnologia in Calabria

La Calabria è una regione che si presenta sempre più competitiva e intelligente, protagonista attiva nell’aggiornamento delle tecnologie emergenti. Attraverso il Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, uno strumento strategico da oltre 3 miliardi di euro, la regione accompagna le imprese nel processo di innovazione. Il programma prevede avvisi e news rivolti ai diversi settori di interesse, consultabili sulla homepage di Calabria Europa.

L’Obiettivo di Policy 1 (OP 1) del programma, con risorse da 578 milioni di euro, mira a promuovere la trasformazione digitale e l’imprenditorialità in tutta la regione, dall’area del Pollino allo Stretto. Ciò si traduce in una vera rivoluzione tecnologica nel percorso di trasformazione economica, fondamentale per colmare il divario con il resto d’Italia e migliorare la capacità di produrre ricchezza. Sono previsti sostegni per le imprese nascenti e quelle già avviate.

Gli interventi finanziati nell’ambito di tale obiettivo includono la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e il settore privato, con l’obiettivo di incentivare l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. Sono anche previsti investimenti organizzativi e l’introduzione di sistemi aziendali innovativi.

Inoltre, il programma include iniziative dedicate alla creazione di startup e nuove visioni di impresa, con una dotazione finanziaria complessiva di 15 milioni di euro. Questo sostegno punta a supportare l’avvio o il consolidamento di innovativi modelli imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico.

Un’altra iniziativa importante è STEP Calabria, la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l’Europa, che mira a sostenere l’innovazione e gli investimenti nel digitale avanzato, nel deep tech e nel green. La dotazione finanziaria per questo progetto è ingente e include due strumenti attuativi: il Fondo “Tecnologie STEP” (TecSTEP) e l’Avviso STEP Calabria, entrambi con finanziamenti agevolati alle imprese per sviluppare tecnologie critiche nella competitività su larga scala.