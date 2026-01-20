Tecnologia: i migliori gadget al CES

Il Consumer Electronic Show ha segnato il passaggio dall’intelligenza artificiale passiva a quella attiva, con robot in grado di analizzare, interpretare, valutare e agire in modo autonomo. Questi robot, di varie dimensioni e forme, possono essere utilizzati in diversi ambiti, come ad esempio la logistica, per colmare la mancanza di manodopera. Sebbene i tempi non siano ancora maturi per una loro adozione su larga scala, i robot possono essere efficaci e instancabili nel lavoro, senza pause o stipendio.

Tra i prodotti presentati al CES, spiccano il Lego Smart Brick, una piattaforma che consente ai mattoncini di interagire con l’ambiente e di produrre suoni e luci, e il Samsung Galaxy Z Trifold, uno smartphone con tre pannelli e un’esperienza d’uso simile a quella di un tablet. Inoltre, il Roborock Saros Rover è un robot aspirapolvere in grado di salire le scale e di pulire ogni area della casa, mentre l’Allergen Alert è un mini laboratorio portatile che può analizzare campioni di alimenti e rilevare la presenza di allergeni. Infine, le cuffie TMD Neo possono trasformarsi in un altoparlante per l’ascolto collettivo.