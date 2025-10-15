Tecnologia Emiratina Trasforma Rifiuti di Caffè e Plastica

Una nuova tecnologia che utilizza scarti di caffè e plastica è stata progettata per catturare il biossido di carbonio dai processi industriali prima che venga rilasciato nell’atmosfera. Questo metodo innovativo e dettagliato è stato brevettato da un team di ricercatori negli Emirati Arabi Uniti.

La tecnologia combina fondi di caffè usati, polietilene tereftalato (PET) e idrossido di potassio, un potente agente alcalino. Insieme, questi componenti formano un materiale efficace per l’assorbimento del CO₂. Ogni anno, circa otto milioni di tonnellate di fondi di caffè vengono scartati, la maggior parte dei quali finisce in discariche, dove emettono metano e altri gas serra. Il PET è ampiamente utilizzato nel packaging dei consumatori.

L’idrossido di potassio potenzia l’attività del materiale nell’intrappolare il carbonio. Gli scienziati dell’Università di Sharjah utilizzano i tre elementi per creare carbonio attivato, un componente comune in diversi prodotti di consumo e industriali. La dottoressa Haif Aljomard, leader dello studio, sottolinea che un semplice bicchiere di caffè di Starbucks e una bottiglia di plastica possono trasformarsi in uno strumento potente contro il cambiamento climatico.

La procedura avviene a una temperatura di attivazione di 600 °C, notevolmente inferiore rispetto ai metodi tradizionali di riciclaggio termico della plastica. Questo brevetto rappresenta un’importante scoperta nella sintesi del carbonio attivato da materiali di scarto e nella trasformazione dei rifiuti in risorse. La tecnologia potrebbe ridurre l’inquinamento atmosferico catturando CO₂ dai sistemi energetici basati su combustibili fossili.

Il carbonio attivato ha applicazioni in vari settori, tra cui la purificazione dei gas, la filtrazione dell’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue.