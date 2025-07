Tecnologia e sostenibilità: mappare il clima urbano avanzato

Nel contesto attuale in cui le città devono affrontare le sfide del cambiamento climatico, la Fondazione Bruno Kessler (FBK) ha avviato un innovativo progetto di monitoraggio urbano. Questo programma integra dati ambientali, reti neurali e tecnologia sensoriale per migliorare la gestione delle temperature e della qualità dell’aria nelle aree urbane.

Il progetto, realizzato a Trento, è iniziato con la mappatura delle “isole di calore urbane”, zone in cui le temperature sono più elevate rispetto alle aree circostanti. Utilizzando immagini satellitari dei programmi Landsat e Sentinel, i ricercatori dell’unità 3DOM hanno stimato la temperatura superficiale del suolo, combinando queste informazioni con dati da sensori mobili e stazioni meteorologiche.

In una nuova fase, la ricerca si espande per analizzare anche le concentrazioni di inquinanti atmosferici, come ozono e biossido di azoto. Attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, il team ha potuto convertire le immagini satellitari in mappe termiche di alta precisione, con risoluzione al metro, rispetto ai 30 metri delle rilevazioni tradizionali.

Le informazioni ottenute sono ulteriormente arricchite tramite una campagna di rilevamento con dispositivi mobili, in grado di misurare in tempo reale l’inquinamento in specifiche aree della città. Questa metodologia permetterà di creare mappe dettagliate, essenziali per una pianificazione urbana più informata.

I dati raccolti saranno utilizzati per sviluppare strategie efficaci per mitigare i problemi climatici, come la rimozione di superfici asfaltate e l’uso di materiali a basso assorbimento termico. Questo progetto, parte dell’iniziativa europea USAGE, evidenzia l’importanza della collaborazione tra competenze tecnologiche e ambientali per affrontare le sfide legate al clima.