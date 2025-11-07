Tecnologia e sostenibilità a Bologna: arte in transizione

“ART.IT – Art in Transition” porterà a Bologna una serie di incontri all’Accademia di Belle Arti, curati da Maria Rita Bentini e Marinella Paderni. Questi eventi si concentrano su temi di sostenibilità ambientale e innovazione digitale, trattando il lavoro di importanti figure dell’arte e della cultura internazionale.

Il primo ospite, Tomás Saraceno, artista e architetto argentino, interverrà il 14 novembre alle 11.30. Saraceno è conosciuto per il suo approccio che unisce arte, scienza e sostenibilità, proponendo visioni nuove per un futuro più etico e interconnesso.

Il 17 novembre, alle 17, sarà il turno del duo Caretto/Spagna, attivo dal 2002 e pioniere dell’arte ecologica. Questi artisti utilizzano materiali naturali e processi collaborativi per esplorare il rapporto tra uomo, ambiente e materia.

Il 10 dicembre alle 17, l’antropologo britannico Timothy Ingold, professore emerito all’Università di Aberdeen, parteciperà all’evento. Ingold si occupa di percezione ambientale, creatività e delle relazioni tra umani, animali e tecnologia. Ha ridefinito il concetto di cultura come ecologia delle relazioni e ha scritto opere significative come “Ecologia della cultura”, “Siamo linee” e “Il futuro è alle spalle”, ed è un punto di riferimento nel pensiero ecologico attuale.

Infine, nel gennaio 2026, si svolgerà l’ultimo incontro con ecoLogicStudio, un laboratorio di progettazione e innovazione fondato a Londra da Marco Poletto e Claudia Pasquero. Questo studio integra biotecnologia, intelligenza artificiale e sistemi viventi come alghe e biomateriali per creare soluzioni urbane sostenibili e rigenerative.

