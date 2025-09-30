Tecnologia e Sessualità: L’evoluzione in Italia e nel Mondo

Uno studio condotto dal marchio di sex toys Lelo ha coinvolto mille persone di diverse generazioni per esplorare l’influenza della tecnologia sulla vita sessuale. L’indagine ha esaminato le opinioni di Baby Boomers, Gen X, Xennial, Millennials e Gen Z, scoprendo che l’età non determina in modo significativo l’atteggiamento verso la tecnologia in questo contesto.

I primi due gruppi sono cresciuti in un’era analogica, mentre i più giovani sono nativi digitali, con gli Xennial che rappresentano un ponte tra i due mondi, evidenziando un interesse condiviso nell’uso della tecnologia nelle relazioni intime.

Il 62% degli intervistati si sente a proprio agio nell’utilizzare app e sex toys per migliorare la propria vita sessuale, con la percentuale che sale al 66% tra i Millennials. La Gen Z risulta la più propensa all’uso di questi strumenti (72%), e la Puglia emerge come la regione con il tasso più alto di favorevoli, pari al 71%.

Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni, i siti porno e Google sono i più utilizzati per esplorare la sessualità. I giovani preferiscono i siti porno e le app di incontri, mentre i Baby Boomers e la Gen X tendono a usare maggiormente Google. Il 65% degli italiani ritiene che le piattaforme digitali abbiano facilitato discussioni aperte sulla sessualità.

Guardando al futuro, la maggioranza degli intervistati prevede che l’innovazione tecnologica influenzerà il rapporto con il sesso: il 32% crede che favorirà una maggiore espressione sessuale. Tuttavia, prevalgono timori sulla possibile perdita di contatto con la realtà e sul rischio di abusi come il revenge porn.

Se da un lato ci sono preoccupazioni, gli esperti immagini un futuro in cui tecnologia immersiva e sex toys connessi porteranno esperienze più interattive e realistiche, mentre le relazioni potranno beneficiare di ambienti virtuali condivisi.