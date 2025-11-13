19.9 C
Tecnologia e sanità: il drone che salva vite in Italia

Tecnologia e sanità: il drone che salva vite in Italia

Il drone dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ha decollato poco dopo le 11, segnando un importante passo avanti nella sperimentazione del trasporto di farmaci salva-vita e materiali biomedicali. In circa 25 minuti il drone è arrivato alla periferia di Bari, dimostrando come la tecnologia possa ridurre significativamente i tempi d’attesa nel settore sanitario.

Questo sistema innovativo potrebbe diventare una realtà comune, permettendo il trasporto veloce e sicuro di sacche di sangue, farmaci, campioni biologici e anche organi tra gli ospedali e nelle situazioni di emergenza. La rapidità e l’efficienza di queste consegne potrebbero migliorare notevolmente la qualità delle cure e salvare vite umane, facilitando l’accesso a trattamenti necessari in tempi critici.

Le interviste con il direttore sanitario dell’ospedale “Miulli”, Vitangelo Dattoli, e il direttore Operations Carlo Marinacci, confermano l’importanza di questo progetto nel contesto attuale della sanità, dove ogni secondo può fare la differenza.

