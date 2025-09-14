Tecnologia e Religione: Il Ruolo di Papa Leone XIV nel Mondo

Papa Leone XIV ha recentemente rilasciato una intervista alla giornalista Elise Ann Allen di Crux, in cui affronta vari temi legati al suo ministero e alla realtà contemporanea. Il colloquio è avvenuto in parte a Castel Gandolfo e in parte nella sua residenza in Vaticano, ed è legato al volume biografico León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, in uscita in spagnolo.

Durante l’intervista, il Papa ha espresso il suo forte legame con l’America e il Perù, sottolineando l’importanza della prospettiva latinoamericana nel suo ministero. Ha parlato anche del suo tifo per il Perù durante i mondiali, evidenziando un approccio sportivo amichevole e inclusivo.

Riguardo al suo nuovo ruolo, ha esternato la sfida di diventare un leader mondiale, con l’onore e la responsabilità di rappresentare la Chiesa in un contesto globale. Ha resaltato l’importanza del dialogo e del mantenimento di una posizione neutrale nel conflitto tra Russia e Ucraina, sottolineando che la pace è l’unica risposta efficace.

Il Papa ha poi discusso della crescente polarizzazione a livello sociale e politico, ritenendo essenziale promuovere il dialogo per costruire ponti tra le persone. Ha evidenziato l’aumento del divario tra ricchi e poveri, commentando come pochi possano guadagnare cifre enormi rispetto alla classe lavoratrice.

Infine, ha parlato della sinodalità, definendola come un modo per unire la Chiesa e sottolineando l’importanza di ogni voce all’interno della comunità. Ha espresso la speranza che, continuando a costruire su queste esperienze, la Chiesa possa impegnarsi attivamente con il resto del mondo, evitando di trasformarsi in un governo democratico, ma lavorando insieme.