Tecnologia e inclusione: il libro innovativo per bambini

Un nuovo progetto editoriale sta arricchendo il panorama della letteratura infantile, unendo tecnologia e sensibilità umana. Si intitola “Leo e la sedia volante” ed è il primo libro per bambini scritto da Niccolò Raffaelli, designer e imprenditore di Bagno a Ripoli.

Nonostante non sia uno scrittore professionista, Raffaelli ha deciso di esplorare il mondo dell’editoria, ispirato dalla sua curiosità e dalla passione per la tecnologia. Il protagonista della storia è Leo, un bambino disabile che diventa un piccolo supereroe grazie alla sua gentilezza, empatia e coraggio, piuttosto che a poteri magici. Il personaggio è pensato per avvicinare i più piccoli, in particolare i suoi figli di 6 e 4 anni, alla comprensione della disabilità e per dimostrare che ogni individuo può possedere un proprio “superpotere”.

Il libro, illustrato e disponibile su Amazon, affronta temi delicati e rilevanti come l’inclusione, l’educazione e il rispetto delle differenze. Raffaelli sottolinea l’importanza di far percepire la diversità non come un ostacolo, ma come una ricchezza. Nella fase di scrittura, l’autore ha integrato l’intelligenza artificiale in modo chiaro, evidenziandolo anche in copertina. Questo approccio mira a stimolare una riflessione sul potenziale dell’AI nel campo della creatività e nell’editoria per i più giovani.