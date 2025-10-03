Tecnologia e alleanza transatlantica: il futuro di Europa e U.S.

Il rapporto del Center for European Policy Analysis (Cepa), intitolato “Tech 2030: A Roadmap for Europe-US Tech Cooperation”, evidenzia l’importanza di un’alleanza tra Stati Uniti ed Europa per evitare che la Cina assuma il controllo delle infrastrutture digitali del futuro. Con la rapida evoluzione di tecnologie come intelligenza artificiale, semiconduttori, cloud e reti avanzate, la collaborazione tra Washington e Bruxelles è fondamentale.

Attualmente, gli Stati Uniti sono in vantaggio su tecnologie chiave, mentre l’Europa deve affrontare ritardi dovuti a regolamentazione e frammentazione del mercato. Il rapporto avverte che agire in modo isolato rappresenta un rischio elevato, dato che la Cina sta investendo massicciamente per consolidare il suo primato.

Nel settore delle telecomunicazioni, le reti di nuova generazione sono decisive per l’economia digitale e il potere globale. Stati Uniti ed Europa hanno già intrapreso iniziative, come la sostituzione di Huawei e il supporto a fornitori affidabili per infrastrutture critiche. Una strategia comune è necessaria per stabilire standard tecnici, garantire interoperabilità e proteggere la sicurezza delle reti.

Un altro ambito cruciale è l’intelligenza artificiale, dove gli approcci divergenti tra Stati Uniti ed Europa potrebbero portare a inefficienze per le imprese. È necessario armonizzare le normative per evitare che le aziende operino in contesti paralleli.

Nel settore dei semiconduttori, gli Stati Uniti e l’Europa possono beneficiare di uniano “chip pact” per integrare le rispettive competenze e ridurre la dipendenza dalle catene di approvvigionamento asiatiche.

Infine, il trasferimento di dati e la cybersicurezza rappresentano ulteriori aree di collaborazione, con il Data Privacy Framework che permette flussi stabili tra le due sponde. Tuttavia, l’Europa deve anche affrontare il rischio di eccessiva regolamentazione che potrebbe compromettere la sua competitività nel settore digitale.