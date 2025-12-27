Tecnologia crypto Italia

Siamo arrivati a quella fase dell’anno in cui si fanno i conti su ciò che ha funzionato negli ultimi dodici mesi e su quali settori vale la pena continuare a dedicare attenzione. Ci sono almeno 5 trend forti del mondo crypto che hanno attirato capitali e interesse dagli investitori e che potrebbero proseguire con il loro percorso di crescita.

Il primo settore è quello delle blockchain layer-1 general purpose, come Ethereum e Solana, che nonostante la nascita di nuove blockchain specializzate, continuano a mantenere la loro rilevanza. Le nuove blockchain possono essere più efficienti e scalabili, ma non sono ancora riuscite a costruire un ecosistema realmente vivo e autosufficiente.

Il secondo settore è quello dei prestiti on-chain, grazie alla costante espansione dei protocolli di lending nel contesto della DeFi. Il trend si è invertito, con le piattaforme CeFi che mantengono la loro rilevanza, ma che sono passate in secondo piano rispetto alla crescita del lending on-chain. Protocolli come Aave, Morpho, SparkLend e Maple Finance hanno dominato il settore e la quota di prestiti originati da piattaforme decentralizzate continuerà a crescere.

Il terzo settore è quello dei mercati TradFi on-chain, dove titoli di stato tokenizzati, private equity, prodotti di credito, commodities e azioni stanno iniziando a trovare spazio su blockchain pubbliche. Ci sono interessanti esperimenti, come quello introdotto da Hyperliquid con il lancio dei primi equity perps, che stanno già ottenendo un ottimo feedback dalla community.

Il quarto settore è quello delle stablecoin, che resteranno uno dei pilastri della liquidità on-chain. La capitalizzazione delle stablecoin continuerà a crescere, anche alla luce di un contesto macro che potrebbe tornare più favorevole, con politiche monetarie più espansive da parte della Federal Reserve negli USA.

Il quinto settore è quello dei Perp DEX, una delle poche nicchie di protocollo che hanno trovato un vero product market-fit nel mondo crypto. Dopo la forte espansione di Hyperliquid, sono emersi diversi competitor che cercano di farsi spazio. Il settore del trading perpetual su DEX continuerà ad attirare traders e capitali, come accaduto nell’ultimo anno.