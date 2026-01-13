Tecnologia contro deforestazione in Europa

Il regolamento europeo sulla deforestazione impone alle imprese di dimostrare che le materie prime, come cacao, caffè, bovini, olio di palma, legno e soia, provengano da terreni non disboscati, pena il divieto di commercializzazione. Per supportare le realtà produttive, Trusty utilizza una tecnologia blockchain per raccogliere informazioni sulle filiere del cacao e del caffè, dalla produzione alla distribuzione, incluse le materie prime utilizzate, la data e il luogo di provenienza. Ciò consente di garantire la conformità dei prodotti alle normative dell’Unione Europea.

Trusty aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite per un business responsabile e ha già mappato oltre 200mila agricoltori in più di 12 Paesi, monitorato oltre 500mila tonnellate di materie prime e conta 200 clienti nel mondo. Il ceo di Trusty, Alessandro Chelli, condivide la storia dell’azienda.

