Tecnologia blockchain per biglietteria negli Stati Uniti

TIX, un livello di regolamento per il settore degli eventi dal vivo, è stato lanciato con l’obiettivo di applicare il prestito decentralizzato e il regolamento on-chain a un settore che ha funzionato a lungo come un mercato creditizio privato. La rete TIX ha già facilitato la vendita di biglietti per oltre 8 milioni di dollari e generato circa 2 milioni di dollari di finanziamenti per le sedi.

TIX funge da livello di regolamento e finanziamento sottostante per KYD Labs, una piattaforma di biglietteria rivolta ai consumatori. Mentre KYD Labs fornisce l’interfaccia utilizzata dalle sedi e dagli artisti per vendere biglietti e gestire eventi, TIX gestisce l’infrastruttura on-chain, tokenizzando i biglietti e consentendo i flussi di finanziamento, regolamento e rimborso.

TIX mira ad affrontare il modello di credito e debito del settore degli eventi dal vivo, in cui le sedi e i promotori fanno affidamento su finanziamenti anticipati prima della vendita dei biglietti. L’azienda lo fa trasformando i biglietti in asset reali on-chain. In pratica, il modello è progettato per consentire alle sedi di accedere a capitali anticipati da più fonti, consentire agli artisti di vendere direttamente i biglietti e offrire ai fan commissioni più basse insieme a politiche di rivendita più trasparenti.

Ticketmaster, leader nel settore della biglietteria, sta sperimentando la tecnologia blockchain da diversi anni. L’azienda sta lavorando sulla tecnologia blockchain almeno dal 2019 e ha scelto la blockchain Flow nel 2022 per supportare le sue iniziative di biglietteria basate su token non fungibili. Ticketmaster ha emesso quasi 100 milioni di biglietti NFT, secondo un rapporto di TheStreet. I sostenitori della tecnologia RWA sostengono che essa offra chiari vantaggi per la biglietteria, tra cui la possibilità di coniare biglietti come asset digitali unici che riducono le frodi e le contraffazioni. La tokenizzazione può anche introdurre una maggiore trasparenza e controllo nei mercati secondari di rivendita.