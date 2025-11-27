Tecnologia al servizio dell’ospitalità in Sardegna

La visione innovativa di El.Sa Tlc Group punta all’eccellenza tecnologica per favorire l’evoluzione del settore ospitalità. La missione dell’azienda è di dare una scossa al segmento dell’ospitalità in Italia, unendo la tecnologia all’efficienza e alla sostenibilità.

Il fondatore, Bruno Di Iorio, afferma che la tecnologia è sempre stata una sua passione e crede fortemente nel potenziale della tecnologia per migliorare la qualità delle esperienze e della vita. L’azienda si costituisce di professionisti con esperienza nel settore delle telecomunicazioni, del business e dell’hospitality in Sardegna.

La passione e l’impegno costante sono al servizio degli albergatori che vedono nella tecnologia il punto di forza per creare un’esperienza di eccellenza a favore degli ospiti. L’azienda lavora per rendere il territorio sardo protagonista del turismo mondiale grazie alla sinergia degli attori del settore e alla convergenza con la dinamicità del mercato.

El.Sa Tlc Group mette a disposizione dei suoi clienti le diverse opportunità tecnologiche presenti nel campo, ne esalta le potenzialità e le implementa all’interno delle strutture turistiche, favorendo i sistemi di gestione e fruizione dei numerosi servizi richiesti. L’azienda offre una consulenza attenta e personalizzata per selezionare le tecnologie più adatte a seconda della struttura e fornisce un massimo supporto prima e dopo la consegna degli impianti.