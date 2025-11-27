8.2 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Viaggi

Tecnologia al servizio dell’ospitalità in Sardegna

Da stranotizie
Tecnologia al servizio dell’ospitalità in Sardegna

La visione innovativa di El.Sa Tlc Group punta all’eccellenza tecnologica per favorire l’evoluzione del settore ospitalità. La missione dell’azienda è di dare una scossa al segmento dell’ospitalità in Italia, unendo la tecnologia all’efficienza e alla sostenibilità.

Il fondatore, Bruno Di Iorio, afferma che la tecnologia è sempre stata una sua passione e crede fortemente nel potenziale della tecnologia per migliorare la qualità delle esperienze e della vita. L’azienda si costituisce di professionisti con esperienza nel settore delle telecomunicazioni, del business e dell’hospitality in Sardegna.

La passione e l’impegno costante sono al servizio degli albergatori che vedono nella tecnologia il punto di forza per creare un’esperienza di eccellenza a favore degli ospiti. L’azienda lavora per rendere il territorio sardo protagonista del turismo mondiale grazie alla sinergia degli attori del settore e alla convergenza con la dinamicità del mercato.

El.Sa Tlc Group mette a disposizione dei suoi clienti le diverse opportunità tecnologiche presenti nel campo, ne esalta le potenzialità e le implementa all’interno delle strutture turistiche, favorendo i sistemi di gestione e fruizione dei numerosi servizi richiesti. L’azienda offre una consulenza attenta e personalizzata per selezionare le tecnologie più adatte a seconda della struttura e fornisce un massimo supporto prima e dopo la consegna degli impianti.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Ricette di casa con Luca Pappagallo
Articolo successivo
La zanzara, animale più letale al mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.