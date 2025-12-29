12.8 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Tecnologia

Tecnologia a Taiwan

Da stranotizie
Tecnologia a Taiwan

Il floppy disk da 3,5″ non è più solo un reperto archeologico destinato ai musei del computing o ai portachiavi hipster, ma è tornato in vita a Taiwan. L’icona del “salva” è stata riproposta dal sistema di pagamento e trasporto taiwanese iPass, che ha lanciato una versione limitata della sua tessera a forma di floppy disk. Disponibile in giallo o nero, questa card è esteticamente identica ai supporti magnetici che hanno segnato un’epoca, con tanto di etichetta vintage.

Tuttavia, non è un vero supporto di memoria, ma al suo interno batte un cuore NFC. La cosa incredibile non è solo il design, ma quanto sia onnipresente questo gadget. Con il tuo floppy in tasca puoi prendere bus, treni e metropolitane, pagare il taxi o noleggiare una bici, fare shopping nei minimarket come 7-Eleven o FamilyMart, e addirittura ordinare un menu da McDonald’s o Burger King.

In pratica, è come avere un portafoglio digitale con l’estetica di un computer del 1995. Taiwan è noto per le sue card assurde e il catalogo di iPass è una vera miniera d’oro per i collezionisti, con oltre 800 design diversi disponibili sul sito PCHome24. Tra questi, si possono trovare tessere a forma di Motorola DynaTAC, mini-infradito, palle di neve con Godzilla, sacche di sangue e persino piccoli trenini.

Il prezzo di queste card è sorprendentemente basso, con una card standard che costa circa 100 NT, poco più di 3 euro. Un piccolo investimento per portarsi a casa l’accessorio definitivo per ogni appassionato di tecnologia e retro-gaming che si rispetti.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Musica italiana
Articolo successivo
Chocobo Band a Bologna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.