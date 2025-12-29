Tecnologia a Taiwan

Il floppy disk da 3,5″ non è più solo un reperto archeologico destinato ai musei del computing o ai portachiavi hipster, ma è tornato in vita a Taiwan. L’icona del “salva” è stata riproposta dal sistema di pagamento e trasporto taiwanese iPass, che ha lanciato una versione limitata della sua tessera a forma di floppy disk. Disponibile in giallo o nero, questa card è esteticamente identica ai supporti magnetici che hanno segnato un’epoca, con tanto di etichetta vintage.

Tuttavia, non è un vero supporto di memoria, ma al suo interno batte un cuore NFC. La cosa incredibile non è solo il design, ma quanto sia onnipresente questo gadget. Con il tuo floppy in tasca puoi prendere bus, treni e metropolitane, pagare il taxi o noleggiare una bici, fare shopping nei minimarket come 7-Eleven o FamilyMart, e addirittura ordinare un menu da McDonald’s o Burger King.

In pratica, è come avere un portafoglio digitale con l’estetica di un computer del 1995. Taiwan è noto per le sue card assurde e il catalogo di iPass è una vera miniera d’oro per i collezionisti, con oltre 800 design diversi disponibili sul sito PCHome24. Tra questi, si possono trovare tessere a forma di Motorola DynaTAC, mini-infradito, palle di neve con Godzilla, sacche di sangue e persino piccoli trenini.

Il prezzo di queste card è sorprendentemente basso, con una card standard che costa circa 100 NT, poco più di 3 euro. Un piccolo investimento per portarsi a casa l’accessorio definitivo per ogni appassionato di tecnologia e retro-gaming che si rispetti.