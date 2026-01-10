Tecnologia a sostegno dell’arte: Phygital Art a Monza Brianza

8.2 C
L’artista lecchese Giulia Zanesi, recentemente impegnata con una mostra a Tokio, sta promuovendo un nuovo evento culturale. Il 15 gennaio, presso l’azienda Exteryo a Villasanta, si terrà l’inaugurazione del progetto Phygital Art, che unisce arte contemporanea e innovazione digitale per promuovere autenticità e trasparenza.

Gli artisti selezionati potranno raccontare la loro visione creativa integrandola con la tecnologia di avanguardia di Exteryo, che include sistemi di tracciatura e tag di ultima generazione. Ciò creerà un’interazione interessante con ogni opera, dotandole di contenuti digitali e di una personale identità digitale.

Gli artisti contemporanei selezionati per inaugurare questo progetto sono Elisa Betti, Michele Berlot, Mauro Bursi, Giuseppe De Faveri, Thomas Driendl, Francesco Guglieri, Francesco Mariani e Hiromune Otake. Durante la serata, ogni persona potrà interagire direttamente con le opere attraverso il proprio smartphone, scoprendo come la tecnologia NFC e la tracciatura digitale possano proteggere il valore dell’arte e arricchire l’esperienza personale.

Il programma dell’evento prevede l’accoglienza degli ospiti alle 18:30, seguita da un talk sul valore dell’autenticità. Dopo il benvenuto, verrà illustrato il progetto artistico curato da Giulia Zanesi e saranno presentati gli artisti selezionati per l’esposizione. Seguiranno interventi di Angelo Sanzeri e Andrea Melocchi, rispettivamente su come la tecnologia NFC crittografata e una soluzione integrata Web e App possano estendere il concetto di Passaporto digitale al mondo artistico, e sull’importanza del processo di certificazione a garanzia degli artisti e dell’intera filiera. Alle 19:30 ci sarà l’inaugurazione e il reveal delle opere, seguito da una live experience in cui gli ospiti potranno interagire con le opere attraverso il loro smartphone. La serata si concluderà con un networking e un rinfresco Art-Tech. Per informazioni e contatti, è possibile scrivere a [email protected].

