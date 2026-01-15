Tecnologia a Napoli

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli, nota come Infiniti Mondi, è un laboratorio dedicato alla ricerca, all’innovazione e alla sperimentazione di tecnologie emergenti nel settore creativo e culturale. Il progetto, sostenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha l’obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di nuove imprese creative e culturali, favorendo la formazione e l’occupazione delle generazioni più giovani.

Nell’ambito delle attività del laboratorio, è stata realizzata l’attività di scansione e riproduzione della statua “Donna Marianna” (‘a capa ‘e Napule), un’opera d’arte che rappresenta la città di Napoli. La statua è stata riprodotta tramite stampa 3D e integrata con sensori in grado di rilevare il tocco e inviare feedback a un sistema informatico che genera contenuti in Blockchain.

L’obiettivo finale è offrire un’esperienza unica e personalizzata che elimina la barriera tra l’utente e i contenuti, combinando elementi di realtà aumentata e realtà virtuale. Il lavoro svolto dal team di ricerca si è incentrato anche su aspetti più comunicativi ed emozionali, con lo studio della storia e della leggenda della statua e la creazione di testi descrittivi e suggestivi.

La statua “Donna Marianna” è un simbolo della città di Napoli e rappresenta la sintesi del concetto di bellezza e amore che la città incarnava già tremila anni fa. La sua storia è legata a quella della città, con numerose leggende e storie che la circondano. La statua è stata danneggiata e ricostruita più volte nel corso dei secoli e attualmente è conservata nello scalone di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli si propone di contribuire a promuovere l’innovazione digitale nel settore dell’industria culturale e creativa, creare un centro di incubazione e di accelerazione di impresa, supportare l’ammodernamento dell’ecosistema imprenditoriale e produttivo e facilitare l’allineamento tra domanda e offerta di innovazione. Il progetto vede la partecipazione di numerosi partner, tra cui università, centri di ricerca e imprese private.