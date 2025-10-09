23.2 C
Tecnico Veterinario a Milano: Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: TECNICO VETERINARIO (Mi)

Azienda: AniCura

Descrizione lavoro:
Per la clinica veterinaria AniCura Tibaldi di Milano, si cerca un tecnico veterinario con esperienza. Le responsabilità includono assistenza durante le operazioni, gestione delle cartelle cliniche e supporto ai veterinari durante le visite. È richiesta una formazione adeguata e competenze pratiche nel settore. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.

Località: Milano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:49:22 GMT

