Tecnico Veterinario a Milano: Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: TECNICO VETERINARIO (Mi)



Azienda: AniCura



Descrizione lavoro:

Per la clinica veterinaria AniCura Tibaldi di Milano, si cerca un tecnico veterinario con esperienza. Le responsabilità includono assistenza durante le operazioni, gestione delle cartelle cliniche e supporto ai veterinari durante le visite. È richiesta una formazione adeguata e competenze pratiche nel settore. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di formazione continua.



Località: Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:49:22 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!