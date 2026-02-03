13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Viaggi

Tecnico turismo sportivo Friuli Civiform

Da stranotizie
Tecnico turismo sportivo Friuli Civiform

Un nuovo indirizzo di studio pronto a formare figure professionali per un turismo sostenibile e autentico. Il Civiform di Cividale del Friuli lancia un corso per tecnici dell’animazione turistica e sportiva.

Il percorso, della durata di quattro anni, formerà professionisti capaci di unire accoglienza, sport, animazione e valorizzazione del territorio con un approccio slow. Rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni, il corso inizierà a settembre. Una presentazione ufficiale si terrà venerdì 6 febbraio nella sede Civiform di viale Gemona, aperta al pubblico e alle famiglie.

La direttrice Chiara Franceschini spiega che il corso nasce da una domanda del territorio per un turismo attento all’ambiente e alle relazioni, passando dall’intrattenimento a una progettazione consapevole di attività. Gli sbocchi professionali sono vari: dalle associazioni turistiche e sportive alle strutture ricettive, fino alla gestione di eventi e iniziative di promozione territoriale.

Il percorso valorizza le passioni sportive degli studenti grazie a una collaborazione con UEB Gesteco Cividale. Secondo il presidente Davide Micalich, l’obiettivo è offrire una formazione seria senza limitare le ambizioni sportive. Parte delle lezioni utilizzerà il modello della didattica diffusa, sfruttando il territorio e gli spazi sportivi come aule.

L’impostazione è fortemente pratica: gli studenti impareranno a ideare, condurre e gestire attività ricreative, culturali e sportive in tutte le loro fasi, dall’organizzazione alla comunicazione digitale. Il corso è gratuito grazie al finanziamento regionale ed è aperto sia a chi esce dalla scuola media sia a chi desidera riorientarsi. Le iscrizioni sono già aperte.

Articolo precedente
Cani Kamchatka salvati dal ghiaccio: il video
Articolo successivo
Raid rifugio animali a Terzigno: cani sequestrati
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.