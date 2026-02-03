Tecnico turismo sportivo Friuli Civiform

Un nuovo indirizzo di studio pronto a formare figure professionali per un turismo sostenibile e autentico. Il Civiform di Cividale del Friuli lancia un corso per tecnici dell’animazione turistica e sportiva.

Il percorso, della durata di quattro anni, formerà professionisti capaci di unire accoglienza, sport, animazione e valorizzazione del territorio con un approccio slow. Rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni, il corso inizierà a settembre. Una presentazione ufficiale si terrà venerdì 6 febbraio nella sede Civiform di viale Gemona, aperta al pubblico e alle famiglie.

La direttrice Chiara Franceschini spiega che il corso nasce da una domanda del territorio per un turismo attento all’ambiente e alle relazioni, passando dall’intrattenimento a una progettazione consapevole di attività. Gli sbocchi professionali sono vari: dalle associazioni turistiche e sportive alle strutture ricettive, fino alla gestione di eventi e iniziative di promozione territoriale.

Il percorso valorizza le passioni sportive degli studenti grazie a una collaborazione con UEB Gesteco Cividale. Secondo il presidente Davide Micalich, l’obiettivo è offrire una formazione seria senza limitare le ambizioni sportive. Parte delle lezioni utilizzerà il modello della didattica diffusa, sfruttando il territorio e gli spazi sportivi come aule.

L’impostazione è fortemente pratica: gli studenti impareranno a ideare, condurre e gestire attività ricreative, culturali e sportive in tutte le loro fasi, dall’organizzazione alla comunicazione digitale. Il corso è gratuito grazie al finanziamento regionale ed è aperto sia a chi esce dalla scuola media sia a chi desidera riorientarsi. Le iscrizioni sono già aperte.