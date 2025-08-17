Tecnico Stampanti Multifunzione – Milano

La figura entrerà a far parte del team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione.
Requisiti:
- Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
- Conoscenze tecniche approfondite
- Capacità di lavorare in team
- Problem solving
Benefit:
- Ambiente di lavoro dinamico
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
- Pacchetto retributivo competitivo
Se sei interessato, invia la tua candidatura ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Tecnico per riparazione di stampanti multifunzione: esperienza pregressa richiesta. Beneficio: lavoro in un team di esperti.
Umana S.p.A. cerca un addetto/a ufficio commerciale per supportare i funzionari. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: crescita professionale.
Tecnico frigorista specializzato in impianti di refrigerazione, requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: crescita in un'azienda innovativa.
International Key Account per scoprire e gestire clienti chiave globali; requisito: esperienza nel settore food & beverage; beneficio: crescita professionale internazionale.
Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, esperienza in assistenza necessaria; offre stabilità e crescita professionale.