Tecnico Stampanti Multifunzione – Milano

Adecco Digital & Technologies cerca un tecnico esperto nella riparazione di stampanti multifunzione per un’azienda leader nei servizi lavorativi.

La figura entrerà a far parte del team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione.

Requisiti:

  • Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
  • Conoscenze tecniche approfondite
  • Capacità di lavorare in team
  • Problem solving

Benefit:

  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Opportunità di crescita professionale
  • Formazione continua
  • Pacchetto retributivo competitivo

Se sei interessato, invia la tua candidatura ora!


