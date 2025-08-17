Tecnico Stampanti Multifunzione – Milano

La figura sarà inserita nel team tecnico dedicato a:
- Assistenza e manutenzione di stampanti multifunzione
- Diagnosi e riparazione guasti
- Supporto ai clienti e formazione
Requisiti:
- Esperienza pregressa nella riparazione di stampanti
- Conoscenza dei principali marchi e modelli
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato, candidati oggi stesso!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, requisito chiave: esperienza pregressa. Beneficio: opportunità di crescita professionale.
International Key Account: gestisce clienti globali. Requisito: esperienza nella vendita B2B. Beneficio: opportunità di crescita internazionale.
Tecnico per riparazione di stampanti multifunzione: esperienza pregressa richiesta. Beneficio: lavoro in un team di esperti.
Umana S.p.A. cerca un addetto/a ufficio commerciale per supportare i funzionari. Requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: crescita professionale.
Tecnico frigorista specializzato in impianti di refrigerazione, requisito chiave: esperienza nel settore. Beneficio: crescita in un'azienda innovativa.