Lavoro

Tecnico Stampanti Multifunzione – Milano

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Adecco Digital & Technologies cerca un tecnico esperto nella riparazione di stampanti multifunzione. La posizione è per un’azienda leader nella fornitura di soluzioni e servizi per il lavoro.

La figura sarà inserita nel team tecnico dedicato a:

  • Assistenza e manutenzione di stampanti multifunzione
  • Diagnosi e riparazione guasti
  • Supporto ai clienti e formazione

Requisiti:

  • Esperienza pregressa nella riparazione di stampanti
  • Conoscenza dei principali marchi e modelli
  • Capacità di lavorare in team

Benefit:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, candidati oggi stesso!


