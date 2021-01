MODENA – La segreteria consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri ha contattato ieri sera i carabinieri di Modena per rintracciare i familiari di un 25enne italiano e comunicare il decesso del giovane, avvenuto in un hotel di Algeri, dove si trovava per motivi di lavoro, quale tecnico specializzato di una ditta di Imola.

Dai primi accertamenti della polizia locale il 25enne sarebbe morto folgorato, nella piscina dell’Hotel di Algeri, dove il giovane tecnico soggiornava con altri colleghi della ditta per cui lavorava. I carabinieri della Stazione di Nonantola hanno quindi rintracciato la madre del giovane deceduto, residente nel paese, mettendola in contatto con la segreteria dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri.