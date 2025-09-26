20.6 C
Lavoro

Tecnico Meccanico

Lavorando come Rider per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team, che proviene da diverse esperienze, condivide un obiettivo: rendere la vita più luminosa in arancione.

Siamo attivamente alla ricerca di Riders a Trieste per consegnare cibo dai nostri partner ristoranti direttamente ai clienti. Offriamo:

– Contratti equi e flessibili
– Possibilità di lavorare nel weekend e nelle varie fasce della settimana
– Contratti di 10/15/20 ore a settimana, in base alle disponibilità aziendali
– Programma assegnato con una settimana di anticipo

Unirsi a Just Eat significa essere parte di un’azienda leader nel settore delle consegne di cibo.

Cosa offriamo:

– Supporto da un team locale sempre disponibile
– Spirito di comunità tra i conducenti
– Opportunità di socializzare con persone di diverse culture
– Equipaggiamento fornito da noi
– Assicurazione completa
– Congedo di maternità e paternità

Salario e bonus:

– Salario orario fissato, indipendentemente dagli ordini
– Bonus per le consegne
– Mance interamente a tuo favore

Requisiti:

– Essere maggiorenni (18+)
– Amare la vita all’aperto
– Possedere una bici, e-bike o scooter
– Patente valida se si utilizza un veicolo a motore
– Smartphone con piano dati

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


Rider per Just Eat: consegna cibo e supporto locale. Requisito: avere 18 anni e un mezzo di trasporto. Beneficio: guadagno fisso e mance.

