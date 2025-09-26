Tecnico Meccanico

Siamo attivamente alla ricerca di Riders a Trieste per consegnare cibo dai nostri partner ristoranti direttamente ai clienti. Offriamo:
– Contratti equi e flessibili
– Possibilità di lavorare nel weekend e nelle varie fasce della settimana
– Contratti di 10/15/20 ore a settimana, in base alle disponibilità aziendali
– Programma assegnato con una settimana di anticipo
Unirsi a Just Eat significa essere parte di un’azienda leader nel settore delle consegne di cibo.
Cosa offriamo:
– Supporto da un team locale sempre disponibile
– Spirito di comunità tra i conducenti
– Opportunità di socializzare con persone di diverse culture
– Equipaggiamento fornito da noi
– Assicurazione completa
– Congedo di maternità e paternità
Salario e bonus:
– Salario orario fissato, indipendentemente dagli ordini
– Bonus per le consegne
– Mance interamente a tuo favore
Requisiti:
– Essere maggiorenni (18+)
– Amare la vita all’aperto
– Possedere una bici, e-bike o scooter
– Patente valida se si utilizza un veicolo a motore
– Smartphone con piano dati
Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!
