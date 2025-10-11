24 C
Tecnico Manutenzione Attrezzature a Milano: Unisciti a un Team Innovativo!

Titolo lavoro: Equipment Maintenance Technician

Azienda: Thermo Fisher Scientific

Descrizione lavoro:
L’offerta di lavoro richiede un candidato in grado di garantire l’osservanza delle norme di sicurezza GMP e dei protocolli di pulizia degli ambienti di produzione. Sono necessarie competenze specifiche nel rispetto delle pratiche di sicurezza, con particolare attenzione all’igiene, pertanto è vietato l’uso di prodotti per capelli, gioielli, trucco, smalto per unghie e profumi. Si cerca una persona con esperienza nel settore e capacità di lavorare in un ambiente controllato. Tra i vantaggi offerti ci sono formazione continua e un ambiente di lavoro sicuro e regolamentato.

Località: Monza

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:04:34 GMT

