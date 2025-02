Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: Impiegato /a Tecnico Junior – Green Energy



Azienda: Risorse



Descrizione:: Per strutturata holding operante in ambito Green Energy, ricerchiamo un/una: Impiegato /a Tecnico Junior – Green… di lavoro in team e buone doti comunicative. Si offre: Assunzione diretta da parte del cliente; Inserimento…



Luogo:: Brescia