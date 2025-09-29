16.1 C
Lavoro

Tecnico IT Junior

Offerte di Lavoro

Adecco Italia Spa ricerca per importante azienda metalmeccanica di Zola Predosa (BO):

TECNICO IT JUNIOR – ADDETTO HELP DESK

Il candidato ideale ha una formazione in ambito informatico e un anno di esperienza in Ufficio IT come Help Desk. Si occuperà di:

  • Supporto Help Desk per problemi quotidiani su PC e periferiche
  • Gestione software e apparecchiature informatiche

Requisiti richiesti:

  • Conoscenza base di sistemi operativi Windows (client/server)
  • Gestione utenti in Active Directory
  • Networking base (IP, DHCP, DNS, VPN)
  • Conoscenze di hardware/software
  • Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint)
  • Gestione ticket e documentazione delle attività

Sono gradite doti di teamwork e motivazione all’apprendimento.

Offriamo un contratto a scopo assunzione con RAL compresa tra 30 e 40 K.

Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!


