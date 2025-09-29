Adecco Italia Spa ricerca per importante azienda metalmeccanica di Zola Predosa (BO):
TECNICO IT JUNIOR – ADDETTO HELP DESK
Il candidato ideale ha una formazione in ambito informatico e un anno di esperienza in Ufficio IT come Help Desk. Si occuperà di:
- Supporto Help Desk per problemi quotidiani su PC e periferiche
- Gestione software e apparecchiature informatiche
Requisiti richiesti:
- Conoscenza base di sistemi operativi Windows (client/server)
- Gestione utenti in Active Directory
- Networking base (IP, DHCP, DNS, VPN)
- Conoscenze di hardware/software
- Microsoft 365 (Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint)
- Gestione ticket e documentazione delle attività
Sono gradite doti di teamwork e motivazione all’apprendimento.
Offriamo un contratto a scopo assunzione con RAL compresa tra 30 e 40 K.
Se sei interessato, inviaci la tua candidatura!
