11.1 C
Roma
martedì – 13 Gennaio 2026
Tecnologia

Tecnico Impresa e Innovazione Digitale a Latina

Da stranotizie
Tecnico Impresa e Innovazione Digitale a Latina

L’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini di Latina ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per il nuovo percorso quadriennale di istruzione tecnica denominato “Tecnico Impresa & Innovazione Digitale”. Questo percorso rappresenta un traguardo importante per l’istituto, che promuove l’innovazione didattica e la formazione orientata alle competenze richieste dal mondo del lavoro e dell’università.

Il nuovo indirizzo permetterà agli studenti di ottenere il diploma in soli quattro anni, garantendo lo stesso valore legale e le medesime competenze del percorso quinquennale tradizionale. Il cuore di questo percorso è la filiera che collega direttamente la scuola superiore al mondo del lavoro e all’istruzione terziaria. Grazie al modello 4+2, i diplomati potranno proseguire il loro percorso di specializzazione per altri due anni presso l’ITS Academy Lazio Digital, acquisendo competenze di altissimo livello in settori strategici.

Il percorso è stato ideato per rispondere alle sfide della transizione digitale e alle richieste del mercato del lavoro locale e nazionale. Le materie e i moduli di studio includono Intelligenza Artificiale e Data Science, Cybersecurity e Diritto dell’innovazione, Cloud Development e Marketing Digitale per il Made in Italy, Economia circolare e sostenibilità.

La didattica del Vittorio Veneto Salvemini punta sull’innovazione, con metodi come CLIL, Project Based Learning e Laboratori Aziendali Diffusi, che prevedono la frequenza di moduli pratici tenuti da esperti e professionisti del settore provenienti da aziende partner. Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle università La Sapienza e Roma Tre per garantire la massima continuità formativa.

Il successo del progetto è garantito da un solido accordo di rete con partner come l’Agenzia Formativa Latina Formazione e Lavoro e aziende di rilievo come Monstarlab, Mondadori Education, Tesi Automazione e Innovative Human Touch. Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Alessandra Morazzano, ha commentato che l’attivazione del percorso quadriennale è il risultato di un lavoro attento e condiviso, volto a offrire ai nostri studenti un’istruzione moderna, qualificata e in linea con le sfide della trasformazione digitale.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Festival a Pontedera
Articolo successivo
Vittoria Morga vince concorso di bellezza nazionale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.