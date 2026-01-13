Tecnico Impresa e Innovazione Digitale a Latina

L’Istituto Vittorio Veneto-Salvemini di Latina ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale per il nuovo percorso quadriennale di istruzione tecnica denominato “Tecnico Impresa & Innovazione Digitale”. Questo percorso rappresenta un traguardo importante per l’istituto, che promuove l’innovazione didattica e la formazione orientata alle competenze richieste dal mondo del lavoro e dell’università.

Il nuovo indirizzo permetterà agli studenti di ottenere il diploma in soli quattro anni, garantendo lo stesso valore legale e le medesime competenze del percorso quinquennale tradizionale. Il cuore di questo percorso è la filiera che collega direttamente la scuola superiore al mondo del lavoro e all’istruzione terziaria. Grazie al modello 4+2, i diplomati potranno proseguire il loro percorso di specializzazione per altri due anni presso l’ITS Academy Lazio Digital, acquisendo competenze di altissimo livello in settori strategici.

Il percorso è stato ideato per rispondere alle sfide della transizione digitale e alle richieste del mercato del lavoro locale e nazionale. Le materie e i moduli di studio includono Intelligenza Artificiale e Data Science, Cybersecurity e Diritto dell’innovazione, Cloud Development e Marketing Digitale per il Made in Italy, Economia circolare e sostenibilità.

La didattica del Vittorio Veneto Salvemini punta sull’innovazione, con metodi come CLIL, Project Based Learning e Laboratori Aziendali Diffusi, che prevedono la frequenza di moduli pratici tenuti da esperti e professionisti del settore provenienti da aziende partner. Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle università La Sapienza e Roma Tre per garantire la massima continuità formativa.

Il successo del progetto è garantito da un solido accordo di rete con partner come l’Agenzia Formativa Latina Formazione e Lavoro e aziende di rilievo come Monstarlab, Mondadori Education, Tesi Automazione e Innovative Human Touch. Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Alessandra Morazzano, ha commentato che l’attivazione del percorso quadriennale è il risultato di un lavoro attento e condiviso, volto a offrire ai nostri studenti un’istruzione moderna, qualificata e in linea con le sfide della trasformazione digitale.