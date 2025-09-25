Tecnico HSE

Sede di lavoro: Ravenna (RA)
CHI SIAMO
AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del network MoOngy. Con oltre 7.500 dipendenti in 11 paesi, supportiamo i nostri clienti nei settori industriali più avanzati. In Italia, stiamo ampliando il nostro team con professionisti che condividano i nostri valori: ambizione, dinamicità, concretezza e spirito di squadra.
IL RUOLO
Per un progetto strategico nel settore energia, ricerchiamo figure HSE operative da inserire presso la sede di un nostro partner industriale a Ravenna. Le risorse selezionate forniranno supporto specialistico all’area HSE, contribuendo all’aggiornamento e alla gestione del Sistema di Gestione Integrato e alla supervisione delle tematiche ambientali e di sicurezza.
ATTIVITÀ PRINCIPALI
– Revisione e aggiornamento della documentazione HSE (procedure, DVR, audit, valutazioni rischio, ecc.)
– Allineamento delle procedure HSE agli standard di gruppo e normativa vigente
– Gestione dei Piani di Emergenza e attività di risposta
– Partecipazione a audit e verifiche di conformità normativa in ambito sicurezza di processo
– Presidio degli incontri HSE presso i siti operativi e supporto per requisiti HSE nelle gare
– Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori su salute, sicurezza e ambiente
– Aggiornamento dei sistemi informatici HSE
– Supporto alle attività ambientali connesse ai processi autorizzativi e decommissioning offshore
– Revisione della documentazione HSE di progetto
REQUISITI TECNICI
– Laurea tecnica (ingegneria o equipollente) o esperienza equivalente
– Conoscenza delle normative HSE nazionali e internazionali
– Esperienza in contesti industriali, preferibilmente offshore
– Familiarità con strumenti di gestione documentale
– Gradito possesso di certificazioni specifiche (es. RSPP, corsi D.Lgs. 81/08, NEBOSH)
– Capacità organizzativa, attenzione al dettaglio e buone doti comunicative
COSA OFFRIAMO
– Inserimento in un contesto tecnico strutturato
– Progetti innovativi in ambito impiantistico e industriale
– CCNL Commercio, 14 mensilità + buoni pasto
– Percorsi di formazione tecnica continua e possibilità di crescita
Unisciti a noi! Cerchiamo persone ambiziose, entusiaste e pronte a mettersi in gioco. Insieme, faremo la differenza.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.
Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.
Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.
Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.
Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.