Tecnico HSE

Posizione: Tecnico HSESede di lavoro: Ravenna (RA)

CHI SIAMO

AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa, parte del network MoOngy. Con oltre 7.500 dipendenti in 11 paesi, supportiamo i nostri clienti nei settori industriali più avanzati. In Italia, stiamo ampliando il nostro team con professionisti che condividano i nostri valori: ambizione, dinamicità, concretezza e spirito di squadra.

IL RUOLO

Per un progetto strategico nel settore energia, ricerchiamo figure HSE operative da inserire presso la sede di un nostro partner industriale a Ravenna. Le risorse selezionate forniranno supporto specialistico all’area HSE, contribuendo all’aggiornamento e alla gestione del Sistema di Gestione Integrato e alla supervisione delle tematiche ambientali e di sicurezza.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

– Revisione e aggiornamento della documentazione HSE (procedure, DVR, audit, valutazioni rischio, ecc.)

– Allineamento delle procedure HSE agli standard di gruppo e normativa vigente

– Gestione dei Piani di Emergenza e attività di risposta

– Partecipazione a audit e verifiche di conformità normativa in ambito sicurezza di processo

– Presidio degli incontri HSE presso i siti operativi e supporto per requisiti HSE nelle gare

– Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori su salute, sicurezza e ambiente

– Aggiornamento dei sistemi informatici HSE

– Supporto alle attività ambientali connesse ai processi autorizzativi e decommissioning offshore

– Revisione della documentazione HSE di progetto

REQUISITI TECNICI

– Laurea tecnica (ingegneria o equipollente) o esperienza equivalente

– Conoscenza delle normative HSE nazionali e internazionali

– Esperienza in contesti industriali, preferibilmente offshore

– Familiarità con strumenti di gestione documentale

– Gradito possesso di certificazioni specifiche (es. RSPP, corsi D.Lgs. 81/08, NEBOSH)

– Capacità organizzativa, attenzione al dettaglio e buone doti comunicative

COSA OFFRIAMO

– Inserimento in un contesto tecnico strutturato

– Progetti innovativi in ambito impiantistico e industriale

– CCNL Commercio, 14 mensilità + buoni pasto

– Percorsi di formazione tecnica continua e possibilità di crescita

Unisciti a noi! Cerchiamo persone ambiziose, entusiaste e pronte a mettersi in gioco. Insieme, faremo la differenza.